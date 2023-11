La definizione e la soluzione di: I sostantivi che richiedono gli articoli il e lo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASCHILI

Significato/Curiosita : I sostantivi che richiedono gli articoli il e lo

Evitare errori, è sempre buona norma controllare sul vocabolario. genere dei sostantivi nella lingua italiana plurale dei sostantivi nella lingua italiana. I 200 metri piani sono una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera; sono considerati una gara di velocità e fanno parte del programma olimpico dall'edizione dei Giochi del 1900 (dal 1948 per quanto riguarda le donne). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

