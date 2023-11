La definizione e la soluzione di: Sordi fu quello del Grillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARCHESE

Significato/Curiosita : Sordi fu quello del grillo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il marchese del grillo (disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti film storici e film... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il marchese(disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti film storici e film... Marchese, o margravio (dal tedesco Markgraf, formata da Mark = marca e Graf = conte, quindi "conte della marca", dove "marca" deriva dall'alto tedesco marka che significa "segno, confine"), è un titolo nobiliare, inferiore al titolo di duca e superiore al titolo di conte. Un marchese aveva piena giurisdizione delle cose temporali, quali tribunali, pedaggi, collette, in una contea di frontiera detta appunto marca, marchesato o margraviato. In età carolingia il titolo romano di prefetto era usato per indicare il governatore di una marca di frontiera, dunque, di fatto, sinonimo di marchese. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sordi fu quello del Grillo : sordi; quello; grillo; Era bianco in un film di Fellini con Alberto sordi ; Lo era Alberto sordi in un film con Franca Valeri; Così era simpaticamente chiamato sordi ; Si dice si possa essere sordi come tale strumento; Film di Vittorio De Sica con Alberto sordi nei panni di un aspirante palazzinaro; Famoso film di Albertob sordi con Vittorio De Sica; quello d Arezzo fu un pittore del sec. XIII; quello di Bernini circonda Piazza San Pietro; quello frìtto e una specialità della cucina emiliana; quello che ancora rimane; quello azzurro non è ereditario; quello d Arezzo fu un pittore del sec XIII; Hanno aderito alle proposte politiche di grillo ; grillo che impartisce lezioni; Il grillo saputello di Pinocchio; Il verbo del grillo ; Il 5 stelle di grillo e Casaleggio; Nel grillo e nella cicala;

Cerca altre Definizioni