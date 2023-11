La definizione e la soluzione di: Sono più brevi degli endecasillabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NOVENARI

Significato/Curiosita : Sono piu brevi degli endecasillabi

Montandrea aggiungono al sonetto due endecasillabi ab alla fine delle due quartine a rima alternata, e due endecasillabi cd al termine delle due terzine cdc... Montandrea aggiungono al sonetto dueab alla fine delle due quartine a rima alternata, e duecd al termine delle due terzine cdc... Nella metrica italiana il novenario è un verso nel quale l'accento principale si trova sull'ottava sillaba metrica: quindi, se l'ultima parola è piana comprende nove sillabe metriche, mentre se è tronca o sdrucciola ne ha rispettivamente otto oppure dieci. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono più brevi degli endecasillabi : sono; brevi; endecasillabi; Essere presente: io sono tu; sono vicine in Dakar; sono scuole dell obbligo; Le più grosse sono di cocco; sono lontane nel metro quadro; sono in calce agli assegni; brevi studi biografici; Indicano brevi pause; brevi interruzioni intervalli; brevi cioe direttamente; brevi componimenti poetici medievali; Scrivono brevi introduzioni ai saggi letterari; Divina Commedia : endecasillabi = Odissea : x; E scritto in endecasillabi ; Un componimento poetico di 14 endecasillabi ;

Cerca altre Definizioni