Lo sono i pipistrelli

i chirotteri (chiroptera blumenbach, 1779) sono un ordine di mammiferi placentati comunemente noti come pipistrelli. è il secondo gruppo di mammiferi... I mammiferi (Mammalia Linnaeus, 1758) sono una classe di vertebrati a diffusione cosmopolita caratterizzata dall'allattamento della prole.

