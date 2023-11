La definizione e la soluzione di: Lo sono le ostriche e i mitili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIVALVI

Significato/Curiosita : Lo sono le ostriche e i mitili

Si pratica la pesca dei mitili selvatici. nella parte edibile del mitilo si ha una media di 58 calorie ogni 100 g. i mitili sono caratterizzati dalla presenza... Si pratica la pesca deiselvatici. nella parte edibile delsi ha una media di 58 calorie ogni 100 g.caratterizzati dalla presenza... I bivalvi (Bivalvia Linnaeus, 1758), detti anche lamellibranchi o pelecipodi, sono una classe del phylum dei Mollusca, e comprende 13 000 specie generalmente marine ma ne esistono anche di acqua dolce come la specie Anodonta anatina: tra i più noti ci sono le vongole e i mitili. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono le ostriche e i mitili : sono; ostriche; mitili; Essere presente: io sono tu; sono vicine in Dakar; sono scuole dell obbligo; Le più grosse sono di cocco; sono lontane nel metro quadro; sono in calce agli assegni; Quello per le ostriche è in maglia metallica; In ostriche e in vongole; Le hanno ostriche e vongole; Si trovano nelle ostriche ;

Cerca altre Definizioni