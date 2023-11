La definizione e la soluzione di: Sono affini alle orate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DENTICI

Significato/Curiosita : Sono affini alle orate

(nel quale si pescano spigole, dentici, orate, aragoste, ricci, etc.) e di un'ampia vallata fertile (rinomati sono i carciofi spinosi di sardegna dop, originari... (nel quale si pescano spigole, dentici,, aragoste, ricci, etc.) e di un'ampia vallata fertile (rinomatii carciofi spinosi di sardegna dop, originari... Marco Dentici (Galati Marina, 2 giugno 1947) è uno scenografo italiano. Ha ricevuto il Nastro d'argento alla migliore scenografia nel 2009 e il David di Donatello per il miglior scenografo nel 2010 per il film Vincere. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

