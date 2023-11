Questa voce citando le fonti più precisamente. la teoria dell'apprendimentoafferma che la conoscenza non è un insieme di nozioni teoriche apprese...

Poste Italiane SpA ( in sigla "PT" ), originariamente nota come Ente Poste Italiane (EPI), derivava dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico, convertita in società per azioni nel 1998.