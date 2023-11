La definizione e la soluzione di: Lo si sente con il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROFUMO

Significato/Curiosita : Lo si sente con il naso

Direttamente attraverso il naso, l'aroma è rilevato per via retronasale con mediazione della bocca (ad esempio: l'odore di pera si sente al naso durante l'inspirazione... Direttamente attraverso, l'aroma è rilevato per via retronasalemediazione della bocca (ad esempio: l'odore di peraaldurante l'inspirazione... Il profumo (titolo originale tedesco Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders) è un romanzo di Patrick Süskind del 1985. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si sente con il naso : sente; naso; Fa fremere chi lo sente ; Così si sente chi ha dormito bene; Solamente quando è buona si sente bene; Lo si sente spesso in scuderia; Così si sente chi non è in forma; sente la poesia; Lo specialista di orecchio e naso ; La prominenza del naso ; Mette sempre il naso dovunque; Mangia con il naso ; Si dice per scherno con il pollice sul naso ; Spinge a mettere il naso nelle cose altrui;

