È al seguito degli atleti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È al seguito degli atleti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MASSAGIATORE

Significato/Curiosita : E al seguito degli atleti

Denominazioni di stadio mario brumana, stadio comunale e stadio atleti azzurri d'italia, e per alcuni periodi è stato affittato da altre due squadre di calcio...

Allenatore: eugenio bersellini preparatore atletico: prof. carlo focaroli massagiatore: ezio marchi medico sociale: prof. andrea chiapuzzo panini, pp. 26-27... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Un abbreviazione degli indici; Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien; Sono più brevi degli endecasillabi; Famoso re degli Ostrogoti; Si appunta sul petto dei massimi atleti olimpici; I metri di 15 giri di pista, in atleti ca; Una specialità dell atleti ca con tante... specialità; atleti che gareggiano in spossanti prove;