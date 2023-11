La definizione e la soluzione di: Scorre nella Val d Ossola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOCE

Significato/Curiosita : Scorre nella val d ossola

Verbano-cusio-ossola è ricco di numerose valli, sia principali, sia secondarie; fra quelle principali ricordiamo la val d'ossola, val vigezzo, valle... Verbano-cusio-è ricco di numerose valli, sia principali, sia secondarie; fra quelle principali ricordiamo lavigezzo, valle... Gravellona Toce (Gravalüna in dialetto ossolano, Gravelon-a in piemontese) è un comune italiano di 7 520 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Rappresenta uno strategico nodo viario tra le tre aree provinciali (Verbano, Cusio e Ossola). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

