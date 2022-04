La scatola con i dati di volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scatola con i dati di volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NERA

Significato/Curiosita : La scatola con i dati di volo

scatola nera (disambigua). una scatola nera è un dispositivo elettronico di registrazione dei dati installati in un aeromobile o una imbarcazione con...

nera – fiume dell'italia nera – fiume della russia nera – fiume della serbia nerà – isola della grecia, nel dodecaneso nera – singolo di irama del 2018... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

In fondo alla scatola ; Pomodori in scatola ; La scatola dell orologio; Una scatola di montaggio; Lo scarico di dati da Internet; Gruppo molto numeroso di soldati ; Reca i dati delo stipendio; Antichi soldati romani; Adatto al volo ; Uno che ha il diavolo in corpo; Il favolo so mondo di noto film francese; Il ciclista dei tempi eroici che fu detto Diavolo rosso;