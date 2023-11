La definizione e la soluzione di: Il Santo della gigantesca statua di Arona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARLONE

Come san carlo (arona, 2 ottobre 1538 – milano, 3 novembre 1584), è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, venerato come santo dalla chiesa... Persone Carlo Carlone (1686-1775) – pittore italiano

(1686-1775) – pittore italiano Carlo Antonio Carlone (o Carloni, 1635-1708) – architetto italiano

(o Carloni, 1635-1708) – architetto italiano Carlo Martino Carlone (1616-1667) – architetto italiano, attivo in Austria

(1616-1667) – architetto italiano, attivo in Austria Diego Francesco Carlone (1674-1750) – stuccatore italiano

(1674-1750) – stuccatore italiano Domenico Carlone (o Dominico, 1615-1679) – architetto e stuccatore italiano

(o Dominico, 1615-1679) – architetto e stuccatore italiano Francis Nunzio Carlone (meglio noto come Frankie Carle) – pianista statunitense

(meglio noto come Frankie Carle) – pianista statunitense Giovanni Carlone (meglio noto come Giovanni Carloni , 1510-1576) – scultore, appartenente al ramo dei Carlone originari di Rovio

(meglio noto come , 1510-1576) – scultore, appartenente al ramo dei Carlone originari di Rovio Giovanni Carlone (anche noto come Giovanni Andrea Carlone , detto il Genovese , 1584-1631) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio

(anche noto come , detto , 1584-1631) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio Giovanni Carlone (anche noto come Johann Carlone , 1636-1713) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio

(anche noto come , 1636-1713) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio Giovanni Andrea Carlone (anche noto come Andrea Carlone , 1639-1697) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio

(anche noto come , 1639-1697) – pittore, appartenente al ramo originario di Rovio Giovanni Battista Carlone (1580-1645) – architetto, appartenente al ramo della famiglia originario di Rovio

(1580-1645) – architetto, appartenente al ramo della famiglia originario di Rovio Giovanni Battista Carlone (1603-1684) – pittore, appartenente al ramo della famiglia originario di Rovio

(1603-1684) – pittore, appartenente al ramo della famiglia originario di Rovio Giovanni Battista Carlone (o Carloni, 1640/1642-1718/1721) – stuccatore e scultore italiano

(o Carloni, 1640/1642-1718/1721) – stuccatore e scultore italiano Taddeo Carlone (o Carloni, 1543-1615) – scultore e architetto svizzero-italiano

(o Carloni, 1543-1615) – scultore e architetto svizzero-italiano Tommaso Carlone (o Carloni, 1600 circa – 1667) – scultore e stuccatore svizzero-italiano Altro Carlone (o Carloni) – famiglia di artisti in arti figurative che ebbe origine nella zona dei laghi di Como e di Lugano Come san carlo (, 2 ottobre 1538 – milano, 3 novembre 1584), è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, venerato comedalla chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

