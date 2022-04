Il ruolo che gli ha dato fama in una serie TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ruolo che gli ha dato fama in una serie TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MEDICO

Significato/Curiosita : Il ruolo che gli ha dato fama in una serie tv

Statunitense. smith, che nell'aprile del 2007 la rivista newsweek ha definito «il più potente attore di hollywood», ha raggiunto fama mondiale negli anni...

Contiene una pagina redatte da medici wikiquote contiene citazioni sul medico wikizionario contiene il lemma di dizionario «medico» wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con ruolo; dato; fama; serie; Un ruolo del calcio; ruolo di pallanotista; La Lansbury nel ruolo di Jessica Fletcher in tv; Bastone da montagna con punteruolo di ferro; Il sindacato guidato da Landini; Comando ripetuto dato con il mouse; Nome dato , talvolta, al millimetro di mercurio; C è l han dato i genitori; Che gode di grande fama ; Coperto di fama e onore; Agiscono per sminuire fama e meriti di qualcuno; Precede nomi malfama ti; li pescecane di una famosa serie di film; L episodio di prova di una serie televisiva; Il Savastano figlio di Pietro nella serie Gomorra; Una spettacolare serie di antiche statue cinesi; Cerca nelle Definizioni