Soluzione 11 lettere : CONTROESODO

Significato/Curiosita : Il ritorno in massa dalle ferie

Lavorativa di otto ore, lo statuto dei giornalieri, tredicesima mensilità, ferie retribuite, estensione del sistema pensionistico, riconoscimento ufficiale... Lavorativa di otto ore, lo statuto dei giornalieri, tredicesima mensilità,retribuite, estensione del sistema pensionistico, riconoscimento ufficiale... L'espressione "fuga dei cervelli" (in inglese human capital flight, o spesso brain drain) indica l'emigrazione verso Paesi stranieri di persone di talento o alta specializzazione professionale formatesi in madrepatria. Tale termine, riferito al cosiddetto "capitale umano", rievoca quello della "fuga dei capitali", ovvero il disinvestimento economico da ambienti non favorevoli all'impresa. Il fenomeno è generalmente visto con preoccupazione perché rischia di rallentare il progresso culturale, tecnologico ed economico dei Paesi dai quali avviene la fuga, fino a rendere difficile lo stesso ricambio della classe docente. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

