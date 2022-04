Relativo all altopiano con le doline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all altopiano con le doline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARSICO

Significato/Curiosita : Relativo all altopiano con le doline

Di vista geomorfologico e geologico, la porzione di altopiano compreso nel territorio comunale (con un'altitudine media di 1270/1280 m) è caratterizzata...

Solcati stagno carsico doberdò del lago (go); sono visibili i fenomeni di corrosione superficiale. grize a doberdò del lago (go) paesaggio carsico grotta delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con relativo; altopiano; doline; relativo alla coltivazione; relativo all attività giudiziaria; relativo a una conoscenza generale di più materie; relativo a un osso del braccio; L altopiano ai piedi dell Himalaia; Vasto altopiano indiano; Scorre nell altopiano svizzero; L altopiano sardo tra il Campidano e la Barbagia; Sono note le sue doline ; Il fenomeno che ha originato le doline ; E' ricco di doline ; Zona con le doline ; Cerca nelle Definizioni