Vi si reca la massaia per fare grandi provviste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si reca la massaia per fare grandi provviste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IPERMERCATO

Significato/Curiosita : Vi si reca la massaia per fare grandi provviste

Del libro la nostra casa è in fiamme, in cui viene raccontata la sua vita con alcuni aneddoti della sua famiglia; solo in piccola parte vi si trovano riferimenti...

Contiene il lemma di dizionario «ipermercato» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ipermercato (en) ipermercato, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con reca; massaia; fare; grandi; provviste; reca re danno; Importante località greca ; Dea greca della notte; reca i dati delo stipendio; Lo è la massaia ; Esce a farla la massaia ; Un arnese della massaia ; Lo coniuga la massaia ; fare = cincischiare; Essere un intermediario: fare da __; Il grano nero usato per fare i pizzoccheri; Secondo un detto è facile fare i forti con loro; grandi periodi cronologici; Sono più grandi d uno scoglio; grandi scorpacciate di cibo; grandi anatre marine; Le provviste da mangiare; provviste alimentari; Un mobile per le provviste ; Dotate, provviste ; Cerca nelle Definizioni