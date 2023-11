La definizione e la soluzione di: Le ragazze pon pon che si agitano per sostenere la squadra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CHEERLEADER

Cheerleading (pronuncia inglese: ['tlid]; letteralmente ‘dirigere la tifoseria’, o meglio, ‘incoraggiamento’) è il termine angloamericano che indica uno sport che combina coreografie composte da elementi di ginnastica, danza e acrobazia, per concorrere a gare specifiche e per incoraggiare le squadre sul campo di gioco, durante le partite. L'atleta che pratica il cheerleading a livello agonistico è detto "cheerleader" dall'inglese, e "ragazza o ragazzo pompon" in italiano; l'atleta che esegue coreografie prima, durante e dopo le partite di altre squadre è detto "dance brackets", "parentesi di ballo". Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

