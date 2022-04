Racchiude molti concetti in poche parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racchiude molti concetti in poche parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POESIA

Significato/Curiosita : Racchiude molti concetti in poche parole

Nel caso di ci sono anche altre poche eccezioni dovute a rimanenze arcaiche della particella d'argomento in parole ormai indipendenti, per esempio ...

Disambiguazione – "poesie" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi poesia (disambigua) o poesie (disambigua). la poesia (dal greco antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

