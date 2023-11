La definizione e la soluzione di: Quella muscolare si sviluppa con appositi esercizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONICITÀ

Significato/Curiosita : Quella muscolare si sviluppa con appositi esercizi

Stesso esercizio senza zavorra non produceva un'attivazione muscolare dei fasci inferiori molto superiore a quella indotta da altri esercizi, anche se... La tonicità è una misura comparativa della pressione osmotica di due soluzioni separate da una membrana semipermeabile. È comunemente impiegata per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella muscolare si sviluppa con appositi esercizi : quella; muscolare; sviluppa; appositi; esercizi; Di quella leggera fa parte la corsa; Wagner compose quella delle Valchirie; Chi imita segue quella degli altri; È nota quella di Gallura; È rinomata quella ligure; Negli aeroporti c è quella a vento; La eminenza rilievo muscolare della palma della mano; Prominenza muscolare alla base del pollice; Alterazione del tono muscolare ; Diminuzione o perdita della tensione muscolare ; Dolore in sede muscolare ; Una lesione muscolare ; sviluppa HP; Si sviluppa a parole; Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; Attorno al suo stretto si sviluppa Istanbul; Spazio in cui un organismo vive e si sviluppa ; Microrganismo che si sviluppa in assenza d aria; Sorretto rinforzato mediante appositi sostegni; Si butta in appositi contenitori; Si elimina con appositi shampoo; Respingere insetti con prodotti appositi ; Si conservano in appositi umidificatori; Alla guida, si fende con appositi fari; Fa gli esercizi alle parallele; Eseguire esercizi musicali; Una gara con esercizi scelti dai concorrenti; Animale che esegue esercizi nei circhi equestri; Gli acrobati che, stando supini, con i piedi eseguono esercizi di destrezza; Esegue esercizi di destrezza con clave e palle;

