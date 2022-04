Quella fissa ossessiona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella fissa ossessiona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significati, vedi ossessione (disambigua). l'ossessione o pensiero ossessivo è un fenomeno psicopatologico che consiste in un'idea fissa o in una rappresentazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi idea (disambigua). idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

