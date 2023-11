La definizione e la soluzione di: Quella dei Carabinieri è detta Benemerita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARMA

Significato/Curiosita : Quella dei carabinieri e detta benemerita

Fino al 1996, è inquadrato dal 2002 nella 2ª brigata mobile carabinieri, grande unità di cui fanno parte anche il 7º reggimento carabinieri "trentino-alto... Fino al 1996,inquadrato dal 2002 nella 2ª brigata mobile, grande unità di cui fanno parte anche il 7º reggimento"trentino-alto... Un'arma è un qualsiasi oggetto, dispositivo, strumento meccanico o elemento di natura chimica, nucleare o elettromagnetica che venga utilizzato allo scopo di offendere oppure sia progettato per la difesa personale dell'utilizzatore. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

