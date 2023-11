La definizione e la soluzione di: Quella batterica si accumula sui denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLACCA

Significato/Curiosita : Quella batterica si accumula sui denti

Il passare delle ore, la crescita batterica aumenta esponenzialmente e con essa lo spessore del biofilm batterico, sviluppando così degli spazi anossici... Il passare delle ore, la crescitaaumenta esponenzialmente e con essa lo spessore del biofilm, sviluppando così degli spazi anossici... La tettonica a placche (o t. delle placche), o tettonica a zolle, è il modello di dinamica della Terra su cui concorda la maggior parte dei geologi, secondo i quali la litosfera è divisa in circa venti porzioni rigide, dette appunto zolle (o placche). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

