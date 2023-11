La definizione e la soluzione di: Quella aurea la fece costruire Nerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DOMUS

Vivere come un essere umano! (Nerone, entrando per la prima volta nella sua domus aurea)» (Svetonio, Nerone, 31.2.) La domus aurea ("casa d'oro" in latino) era la villa-palazzo che l'imperatore romano Nerone fece costruire a Roma dopo il grande incendio del 64 d.C. La domus era un tipo di abitazione utilizzata nell'antica Roma. Era un domicilio privato urbano e si distingueva dalla villa suburbana, che invece era un'abitazione privata situata al di fuori delle mura della città, e dalla villa rustica, situata in campagna e dotata di ambienti appositi per i lavori agricoli. La domus era l'abitazione delle ricche famiglie patrizie, mentre le classi povere abitavano in palazzine chiamate insulae.

