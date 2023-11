La definizione e la soluzione di: Può esserlo l obbedienza, oltre che assoluta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIECA

Significato/Curiosita : Puo esserlo l obbedienza oltre che assoluta

La mosca cieca è un tradizionale gioco da bambini diffuso in molti paesi del mondo. Un giocatore scelto a sorte viene bendato (e diventa quindi la "mosca cieca"), e deve riuscire a toccare gli altri, che possono muoversi liberamente all'intorno.

