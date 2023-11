La definizione e la soluzione di: Può essere anche incatenata o alterna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIARADA

Significato/Curiosita : Puo essere anche incatenata o alterna

Bisensi. nell'enigmistica moderna le combinazioni di sciarada alterna e incatenata possono essere svolte indifferentemente a diagramma e a enigmi collegati... Sciarada (Charade) è un film del 1963 diretto da Stanley Donen. È ispirato al racconto The Unsuspecting Wife scritto nel 1961 da Peter Stone e Marc Behm.

