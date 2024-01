La definizione e la soluzione di: Il profugo di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Altra risposta : ENEA

Curiosità su: Virgilio narra che fu proprio enea a fondarla, profugo da troia con i suoi cittadini, che durante il viaggio per roma si fermò in sicilia, ed in quest'area...

Ilio Barontini (Cecina, 28 settembre 1890 – Scandicci, 22 gennaio 1951) è stato un partigiano e politico italiano.

Antifascista di matrice anarchica, socialista e, successivamente, comunista, combattente nella guerra di Spagna e in Cina, nella resistenza in Etiopia, in Francia e in Italia, senatore del PCI, cittadino onorario della città di Bologna. Decorato dalle forze alleate con la Bronze Star Medal e dall'Unione Sovietica con l'Ordine della Stella Rossa.

Italiano

Sostantivo

ilio m sing (pl.: ili)

(anatomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ì | lio

Pronuncia

IPA: /'iljo/

Etimologia / Derivazione

dal latino scientifico ilium