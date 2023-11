La definizione e la soluzione di: Prodotti per le trasfusioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EMODERIVATI

Significato/Curiosita : Prodotti per le trasfusioni

Innocenzo viii morente, per ridargli vigore. sembra che le popolazioni sudamericane precolombiane eseguissero con successo trasfusioni, inconsapevolmente favorite... Innocenzo viii morente,ridargli vigore. sembra chepopolazioni sudamericane precolombiane eseguissero con successo, inconsapevolmente favorite... Un emoderivato è una specialità medicinale che si ottiene dagli emocomponenti tramite processazione industriale. I plasmaderivati sono gli emoderivati estratti dal plasma tramite frazionamento. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

