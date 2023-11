La definizione e la soluzione di: Privo di buon senso, sventato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCRITERIATO

Significato/Curiosita : Privo di buon senso sventato

Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare (Verona, 6 novembre 1835 – Torino, 19 ottobre 1909), è stato un medico, antropologo, filosofo, giurista e criminologo italiano, da taluni studiosi definito come padre della moderna criminologia. Esponente del positivismo, è stato uno dei pionieri degli studi sulla criminalità, e fondatore dell'antropologia criminale. Il suo lavoro è stato fortemente influenzato dalla fisiognomica, dal darwinismo sociale e dalla frenologia.

Altre risposte alla domanda : Privo di buon senso, sventato : privo; buon; senso; sventato; privo di sensi; privo di scopo; privo di nuvole; privo della tara; Contraddittorio e privo di nessi; privo della testa; Non basato su un buon ragionamento; Fa buon sangue; Salvo buon Fine; Felice di buon umore; Che hanno un buon gusto; Oggi di buon ora; Lo è la vite che penetra girando in senso orario; Un senso nel dar le carte; Un doppio senso verbale; Fama anche in senso negativo; Un senso del detective; Le manca un senso ; Quello che lo sventato non fa prima di agire; Ne difetta chi è sventato ;

