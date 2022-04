Prefisso che significa vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che significa vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosita : Prefisso che significa vita

Secondo. è formata usando il prefisso standard micro-, che significa 10-6. il suo simbolo è µs. è usata raramente nella vita di tutti i giorni. in alcuni...

bio – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di bilbao (spagna) bio – codice iso 639-3 della lingua nai bip bio – comune del lot (francia) bio (williams... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con prefisso; significa; vita; Il prefisso della precedenza; Il prefisso per di nuovo; prefisso che indica l orecchio; È contraddistinto dal prefisso 800; significa ... nessuno; Insignifica nte, amorfo; __ Souls, significa to di SOS ing; Dà un significa to... ai sogni; Il triste destino delle gioie della vita ; Detto latino: Mors tua, vita __; La vita ci piacerebbe così; Una consacrazione perpetua alla vita monastica; Cerca nelle Definizioni