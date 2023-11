La definizione e la soluzione di: Precede l altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UNA

Significato/Curiosita : Precede l altra

Primato ontologico del problema dell'essere poiché tale questione precede ogni altra che l'uomo si ponga; primato ontico è invece il fatto che l'esistente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Precede l altra : precede; altra; precede e non oltre; precede nomi di religiosi; precede il nome di religiosi; precede il pro nobis; precede la rottura; precede Sun nei calendari inglesi; La volta che non è un altra ; Nel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altra ; Passaggio da una sponda all altra ; Una pedina sopra l altra ; O l una o l altra in latino; Riscritta in altra lingua;

