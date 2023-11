La definizione e la soluzione di: È pratico senza prato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IC

Significato/Curiosita : E pratico senza prato

Tappeto erboso o prato rasato o pelouse è una tipologia di prato costruito artificialmente, che si trova presso abitazioni, parchi e impianti sportivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È pratico senza prato : pratico; senza; prato; Un pratico modo di vestire; Uno studioso esclusivo dell ambito non pratico ; Un pratico attrezzo per togliere i rovi; Vantaggio pratico ; Un pratico passatempo; Un pratico portatessere; Aste senza vocali; Viaggio che può essere senza ritorno; Mogli senza più marito; Vamp senza pari; Hector lo scrittore di senza famiglia; Gita senza pari; Rende uniforme il prato ; Sigla di prato ; Il terreno coperto da un prato ; In un suo brano la inseguiva Battisti in un prato ; Due quinti di prato ; Come il prato ;

Cerca altre Definizioni