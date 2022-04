Il posto più economico a teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il posto più economico a teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOGGIONE

Significato/Curiosita : Il posto piu economico a teatro

218 ii. de rome à nos jours. p. 314 edda bresciani, il teatro nell'egitto antico, in "dioniso" 45, 1971-1974; nicola savarese, teatro e spettacolo fra...

loggione – la parte più alta del teatro, sopra gli ordini dei palchi, dove sono i posti di minor prezzo e più sacrificata dal punto di vista visivo; e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

