Portare in guardina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare in guardina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARRESTARE

Significato/Curiosita : Portare in guardina

Romano guardini (verona, 17 febbraio 1885 – monaco di baviera, 1º ottobre 1968) è stato un presbitero, teologo e scrittore italiano naturalizzato tedesco...

Vampiri, prima di uccidere un gruppo di agenti di polizia che tentano di arrestare morbius, il quale fugge. il giorno successivo, morbius incontra martine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con portare; guardina; Sopportare con pazienza; Apportare modifiche; Macchine per sollevare e trasportare acqua; Un letto usato dai militari, facile da trasportare ; Cerca nelle Definizioni