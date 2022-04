Poco... ostile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco... ostile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Poco... ostile

Sostegno dei reparti greci del generale alexandros papagos, ma poté fare poco per arrestare la marcia dei panzer tedeschi appoggiati dalla luftwaffe: lo...

Disambiguazione – "macos x" rimanda qui. se stai cercando il precedente sistema operativo per apple macintosh, vedi classic macos. macos (pronunciato in inglese...