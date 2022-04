È più vasta dell Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È più vasta dell Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : E piu vasta dell europa

Organizzare una vasta insurrezione che portò alla liberazione dei centri più importanti del norditalia. la resistenza partigiana nell'europa orientale e nei balcani...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asia (disambigua). l'asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

vasta regione mineraria tedesca; La moneta dell Iran; La mèta dell a nostra gita 4698 Bolzano; La più formosa dell e dee; Gipeto o __: è uno dei più grandi rapaci d europa ; È uno stato sia negli USA che in europa ; Enorme stato che va dall europa all Asia; Quelli Bassi sono in europa