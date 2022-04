Pista da corse dei cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pista da corse dei cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINODROMO

Significato/Curiosita : Pista da corse dei cani

Le corse di levrieri costituiscono una delle discipline sportive che prevedono competizioni fra cani. sono corse di velocità nelle quali i levrieri (più...

Un cinodromo è uno spazio aperto in cui si svolgono le corse di levrieri. il percorso ha forma ellittica o ad u e spesso i cani partecipanti devono seguire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

