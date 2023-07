Piatto simile al sashimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto simile al sashimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUSHI

Significato/Curiosita : Piatto simile al sashimi

Cuocere al vapore finché non si apre un poco. l'ostrica gigante va servita su di un piatto con un po' di sale. in cile il ceviche è un piatto abituale... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sushi (disambigua). il sushi ( o pronuncia giapponese [si] o [si], in italiano...