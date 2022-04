Piatto giapponese di pesce crudo a fettine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto giapponese di pesce crudo a fettine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SASHIMI

Significato/Curiosita : Piatto giapponese di pesce crudo a fettine

di cibi preparati con riso. al di fuori del giappone viene spesso inteso come pesce crudo o come riferimento a un ristretto genere di cibi giapponesi...

Il sashimi (in giapponese , sashimi [saimi], in italiano [sa'imi]) è un piatto della cucina giapponese che consiste principalmente in un carpaccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

