La definizione e la soluzione di: La pianta rampicante detta anche brionia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VITE BIANCA

Significato/Curiosita : La pianta rampicante detta anche brionia

Torre bellavista e nella casa colonica. la torre bellavista, in parte ricoperta da un rigoglioso rampicante che, nel periodo autunnale, dona una calda... Torre bellavista e nella casa colonica.torre bellavista, in parte ricoperta da un rigogliosoche, nel periodo autunnale, dona una calda... Clematis vitalba (L., 1753) , comunemente nota come vitalba (da vite alba, "vite bianca"), è una pianta appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae, diffusa in Europa e Medio Oriente. In Italia è presente su tutto il territorio nazionale sino a circa 1300 m di quota, in terreni incolti, boschi di latifoglie e macchie temperate. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

