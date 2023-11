La definizione e la soluzione di: Piangere in culla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGIRE

Significato/Curiosita : Piangere in culla

Nella lingua italiana, vengono detti verbi incoativi - impropriamente, per analogia col latino - quei verbi della terza coniugazione (-ire) che ampliano, o che possono ampliare, il paradigma desinenziale ordinario con l'interfisso -isc- tra radice e desinenza, alla 1ª, 2ª, 3ª e 6ª persona dell'indicativo presente, del congiuntivo presente e dell'imperativo. Si tratta di un fenomeno caratteristico solo della terza coniugazione, e presente nella stragrande maggioranza dei suoi verbi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piangere in culla : piangere; culla; Il piangere di un neonato; Fanno piangere il cuoco; piangere come cani; Il piangere dei cani; Le monete nel film Non ci resta che piangere ; Può piangere a poker; S addormenta nella culla ; culla di antiche civiltà; La culla della perla; La culla del Po; Regione del Medio Oriente culla di antiche civiltà; Dorme nella culla ;

