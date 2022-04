Permette la partenza lanciata dei trottatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette la partenza lanciata dei trottatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AUTOSTARTER

Significato/Curiosita : Permette la partenza lanciata dei trottatori

La partenza con i nastri. dal 1962 in poi è stato invece utilizzato l’autostarter. l’elitloppet si disputa tradizionalmente l'ultima domenica di maggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

La partenza con i nastri. dal 1962 in poi è stato invece utilizzato l'autostarter. l'elitloppet si disputa tradizionalmente l'ultima domenica di maggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con permette; partenza; lanciata; trottatori; Giustificazione che permette di essere perdonati; Apertura che permette il passaggio di aria; Liquido o solido, permette di lavarsi; Apparecchio che permette le riprese dall alto; C è quella di partenza e quella per il barbecue; I tempi di qualificazione stabiliscono quelle di partenza ; Enunciato dichiarato in partenza ; Lo slancio preso alla partenza ; Slanciata , magra; La mela lanciata da Eris nel mito: pomo della __; La Jennifer che fu lanciata dalla sitcom Friends; Suggestiva canzone napoletana lanciata da Murolo;