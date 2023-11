Percorsi viziosi

Moglie molto infedele, regia di giorgio grand (1987) una ragazza molto, regia di giorgio grand (1987) una scatenata moglie insaziabile, regia...

I giri al minuto (indicati con giri/min o RPM) (dall'inglese revolutions per minute o dall'italiano rotazioni per minuto), sono un'unità di misura della velocità di rotazione, pari al numero di giri o cicli compiuti in un minuto da un oggetto o dagli organi rotanti di una macchina. Questa unità di misura, più intuitiva di quella espressa in radianti al secondo, non appartiene però al Sistema internazionale.