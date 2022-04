Fa partire l apparecchio all ora voluta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa partire l apparecchio all ora voluta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Fa partire l apparecchio all ora voluta

Temporizzatore (chiamato anche timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio o congegno (es: una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con partire; apparecchio; voluta; Far partire una nave appena costruita; Fa partire i treni; Chi lo dà, fa partire il progetto; La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria; Un apparecchio per captare comunicazioni; apparecchio che regola l afflusso dei materiali occorrenti; Lo è un apparecchio elettronico messo su off; apparecchio che permette le riprese dall alto; È voluta mente complicato nei romanzi gialli; Fa partire l apparecchio all ora voluta ; Si dice di atto voluta mente distruttivo; Confondere voluta mente modo di dire; Cerca nelle Definizioni