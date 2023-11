La definizione e la soluzione di: Un parallelo a sud dell Equatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : TROPICO DEL CAPRICORNO

Significato/Curiosita : Un parallelo a sud dell equatore

Polare tropico equatore 46º parallelo nord altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «parallelo» (en) parallel, su enciclopedia... Polare tropico46ºnord altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «» (en), su enciclopedia... Il tropico del Capricorno è il tropico terrestre situato nell'emisfero australe meridionale in cui il Sole culmina allo zenit un giorno all'anno (nel solstizio di dicembre) con una parabola apparente molto ripida all'orizzonte. Quando il Sole è allo zenit al tropico del Capricorno si ha l'inizio dell'estate australe (e, per converso, quello dell'inverno boreale). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

