Il pancake ne è un tipo

Il fondotinta è un cosmetico utilizzato per coprire le imperfezioni della pelle. Nella maggior parte dei casi è un'emulsione più o meno pregiata di acqua in olio, o olio in acqua, con l'aggiunta di pigmenti che ne determinano il potere coprente. Questi pigmenti, essendo inorganici, non sono assorbiti dalla pelle mentre l'emulsione sì: è per questo che occorrerà scegliere un fondotinta liquido semicremoso o colato a seconda se si ha un tipo di pelle grassa, secca, disidratata, mista o normale. La percentuale più o meno alta dei pigmenti ed il tipo di emulsione determinano un fondotinta fluido, cremoso, colato o compatto.