Il Paese dei Lama

Dalai, vedi tenzin gyatso. l'espressione dalai(grafia tibetana: , traslitterazione wylie: tala'i bla-ma; ipa: [tál]; trascrizione...

Il Tibet (/'tibet/; in tibetano: , bod, /pø/; in cinese: , Xizàng), in passato riportato anche come Thibet, è una regione storico-geografica dell'Asia orientale, localizzata sull'omonimo altopiano, attualmente annessa dalla Cina, sebbene rivendichi una sua autonomia e indipendenza politica. Ha una popolazione di circa 3 180 000 abitanti, la città principale è Lhasa e, a causa dell'altitudine media di 4 900 m s.l.m. è conosciuto anche come "terzo polo" o "tetto del mondo".