Le oscurità che avvolgono

I panneggiil corpo delle figure, soprattutto della madonna,crea un realistico volume fisico. non vi è usata l'agemina (striature dorate)...

L'armata delle tenebre (Army of Darkness) è un film del 1992, scritto e diretto da Sam Raimi, con protagonista Bruce Campbell per la terza volta nel ruolo di Ash Williams. Sequel di La casa 2, e terzo capitolo della saga horror creata da Raimi Evil Dead (in Italia La casa), è il primo film del franchise a essere finanziato e distribuito da una major, la Universal Pictures, che insieme al produttore esecutivo Dino De Laurentiis (in quota per il mercato internazionale), mette a disposizione del regista un budget da 13.000.000 di dollari per realizzare un prodotto più adatto a un pubblico mainstream rispetto ai due episodi precedenti.