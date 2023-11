La definizione e la soluzione di: L Ornar di Quasi amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SY

Significato/Curiosita : L ornar di quasi amici

D'altronde, era conforme alla destinazione finale degli arazzi, atti a ornare le sontuose dimore dei regnanti spagnoli, i quali ovviamente preferivano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L Ornar di Quasi amici : ornar; quasi; amici; Non ricche ma quasi ; Da qui si osserva quasi tutta Matera; quasi un metro in Inghilterra; Analogo quasi uguale; Oppose per quasi 30 anni Atene e Sparta; Non unici ma quasi ; Nathaniel per amici e familiari; Caterina per gli amici ; Un pronome che non si usa fra amici ; Cook le chiamò Isole degli amici ; Bartolomeo per i suoi amici ; Se ne fanno quattro tra amici ;

Cerca altre Definizioni