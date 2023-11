L organismo per lo sviluppo economico sigla

Interministerialela programmazionesostenibile (cipess), fino al 31 dicembre 2020 comitato interministerialela programmazione...

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – in inglese Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), e in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – è un'organizzazione internazionale di studi economici per i Paesi membri, Paesi sviluppati aventi in comune un'economia di mercato.