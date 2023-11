La definizione e la soluzione di: Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRILOGIA

Significato/Curiosita : Un opera come il signore degli anelli di j r r tolkien

Principalmente per essere l'autore de il signore degli anelli, lo hobbit e il silmarillion. gli antenati paterni di tolkien erano artigiani della classe media... Principalmente per essere l'autore de, lo hobbit esilmarillion. gli antenati paternierano artigiani della classe media... La trilogia è un insieme di tre distinte opere di uno stesso autore (di genere narrativo, cinematografico o altro) collegate da una forte connessione tematica o anche stilistica tra di loro, che possano essere considerate sia come singole opere indipendenti sia come un unicum artistico. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

